All-Star Game NBA 2020: i partecipanti alla gara delle schiacciate. Cast stellare con Dwight Howard e Aaron Gordon

La gara delle schiacciate dell’All-Star Game NBA 2020 si preannuncia a dir poco spettacolare, dati i nomi che sono stati annunciati. Ci sarà, innanzitutto, il ritorno di Dwight Howard, pivot dei Los Angeles Lakers, che non prendeva parte alla manifestazione dal lontano 2009. Howard divenne “Superman” proprio durante lo Slam Dunk Contest, infatti vinse la competizione nel 2008 indossando un custume identico a quello del noto supereroe della D.C. Comics. Il centro, peraltro, avrebbe dovuto partecipare con il compianto Kobe Bryant, con il quale si era riappacificato dopo i problemi sorti durante la sua prima esperienza gialloviola, nel 2013, nel ruolo di suo aiutante. E’ logico aspettarsi, dunque, che Howard nella sua esibizione possa trovare un modo per dedicare un tributo all’amico scomparso.

A sfidare Superman, innanzitutto, ci sarà Aaron Gordon, ala degli Orlando Magic che ha un conto in sospeso con la gara delle schiacciate. Nel 2016, infatti, Gordon diede vita a un duello mozzafiato con Zach LaVine che costrinse i giudici a far proseguire i due a oltranza poiché ambedue avevano preso il massimo dei punti nelle due schiacciate che avevano portato in finale. Alla fine vinse LaVine una volta giunti alla quarta schiacciata, ma molti ebbero da ridire sul quel verdetto. Gordon, infatti, aveva proposto delle esibizioni a dir poco innovative, nelle quali saltava addirittura la mascotte dei Magic, le quali oggi fanno parte della storia dell’All-Star Game.

Anche il terzo partecipante è una vecchia conoscenza dello Slam Dunk Contest, vale a dire Derrick Jones Jr., ala dei Miami Heat dotata di incredibile atletismo che giunse in finale nella manifestazione nel 2017. Jones, quella volta, era il grande favorito, ma fu beffato sul più bello da Glenn Robinson III. Pat Connaughton, guardia dei Milwaukee Bucks, è il quarto e ultimo di coloro che prenderanno parte alla gara delle schiacciate, nonché l’unico esordiente.

Foto: Lapresse