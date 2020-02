All Star Game NBA 2020: intitolato a Kobe Bryant il trofeo per l’MVP della partita delle stelle

Arriva direttamente da Adam Silver, il commissioner della NBA, l’annuncio che il trofeo di MVP dell’All Star Game sarà intitolato da quest’anno alla memoria di Kobe Bryant, scomparso assieme ad altre otto persone, tra cui la figlia Gianna, nell’incidente di elicottero dello scorso 26 gennaio all’età di 41 anni.

In carriera, il Black Mamba ha partecipato per diciotto volte alla partita delle stelle, ed è stato eletto per quattro volte MVP. Questo record lo detiene insieme a Bob Pettit, che ha fatto altrettanto tra gli Anni ’50 e i ’60. Per quel che concerne il numero di presenze, invece, Bryant è secondo solo a un’altra leggenda della pallacanestro, Kareem Abdul-Jabbar, che la giocò per diciannove volte in carriera.

NBA Commissioner Adam Silver announced today that the Kia NBA All-Star Game MVP Award has been permanently named for the late Kobe Bryant, an 18-time All-Star who won a record-tying four All-Star Game MVP awards. pic.twitter.com/fJ9RWEwVe9 — NBA (@NBA) February 16, 2020

Questo il commento di Adam Silver: “Kobe Bryant è sinonimo di NBA All Star e rappresenta lo spirito di questa celebrazione globale del nostro gioco. Ha sempre apprezzato l’opportunità di competere con i migliori assoluti e di competere al massimo livello per milioni di fan in tutto il mondo“.

Foto: LaPresse