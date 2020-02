All Star Game NBA 2020 oggi in tv: orario d’inizio, programma, tv, streaming, roster delle due squadre

Questa notte torna in scena la partita delle stelle, l’All Star Game, una delle grandi tradizioni del mondo NBA che da decenni attrae l’intero mondo del basket. In questo 2020 si gioca allo United Center di Chicago, che ha già ospitato tanti altri eventi collaterali, dal Rising Stars Challenge alla gara delle schiacciate.

Per il secondo anno consecutivo saranno LeBron James e Giannis Antetokounmpo a guidare le due squadre, che non sono ormai più quelle di Est e Ovest, ma miste con un rinnovato metodo di selezione dei giocatori, effettuato dagli stessi capitani dei team che portano il loro nome. Sarà un All Star Game particolare, nel ricordo di Kobe Bryant, della figlia Gianna e delle altre sette vittime dell’incidente aereo in Californie, oltre che nella voglia di aiutare le genti con minor ricchezza della città di Chicago. Quello che sperano in tanti è che questo All Star Game sia un po’ più combattuto rispetto al non certo fulgido esempio offerto dalle ultime edizioni, diventate più una gara a fare la cosa più spettacolare (per quello esisterebbe la gara delle schiacciate) e a non farsi del male.

L’All Star Game 2020 si terrà questa notte alle ore 2:00 italiane allo United Center di Chicago. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in diretta streaming su Sky Go.

ALL STAR GAME 2020: ORARI

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Ore 2:00 All Star Game

ALL STAR GAME 2020: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Uno e Sky Sport NBA

DIRETTA STREAMING – Sky Go

I ROSTER

TEAM LEBRON

QUINTETTO BASE

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

James Harden (Houston Rockets)

RISERVE

Devin Booker (Phoenix Suns)

Ben Simmons (Philadelphia 76ers)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Chris Paul (Oklahoma City Thunder)

Russell Westbrook (Houston Rockets)

Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

COACH Frank Vogel (Los Angeles Lakers)

TEAM GIANNIS

QUINTETTO BASE

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Kemba Walker (Boston Celtics)

Trae Young (Atlanta Hawks)

RISERVE

Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Jimmy Butler (Miami Heat)

Kyle Lowry (Toronto Raptors)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

COACH Nick Nurse (Toronto Raptors)

Foto: LaPresse