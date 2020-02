All Star Game NBA 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

Il tempo dell’All Star Game arriva, e la NBA si ferma per celebrare quella che è diventata una tradizione, per quanto dei mitici match degli Anni ’90 e 2000 sia rimasto poco, soprattutto perché le superstar hanno spesso dimostrato una grandissima voglia di non farsi male.

Quest’anno, a Chicago, le cose potrebbero però cambiare. La tragica scomparsa di Kobe Bryant, della figlia Gianna e di altre sette persone in un incidente di elicottero ha convinto la National Basketball Association a varare un formato completamente nuovo, volto sia al ricordo della figura del Black Mamba che alla voglia di dare qualche possibilità economica in più a delle zone di Chicago non proprio baciate dalla fortuna. Ecco che, allora, la sfida tra il Team LeBron e il Team Giannis, nuova versione di quelle che una volta erano le sfide Est-Ovest, potrebbe assumere un nuovo significato e, forse, convincere finalmente a giocare in modo serio, come si è fatto per lungo tempo.

L’All Star Game NBA si giocherà nella notte tra domenica e lunedì a Chicago, ma prima ci saranno diversi eventi collaterali. Sarà possibile seguire ognuno di essi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. La citata Sky Sport offrirà inoltre ai poco nottambuli una lunga serie di repliche nel corso della giornata. I giorni e orari sono quelli in cui effettivamente, in Italia, saranno in corso gli eventi.

ALL STAR WEEKEND: IL PROGRAMMA

SABATO 15 FEBBRAIO

Ore 2:00 Celebrity Game

Ore 4:00 Rising Stars Challenge

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Ore 3:00 All Star Saturday Night, che comprende:

Skills Challenge

3 Point Contest

Gara delle Schiacciate

LUNEDÌ 17 FEBBRAIO

Ore 3:00 All Star Game

ALL STAR WEEKEND: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport

DIRETTA STREAMING – Sky Go

Foto: LaPresse