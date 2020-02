All Star Game NBA 2020: Team LeBron rimonta e vince in volata, Kawhi Leonard MVP

Uno spettacolo di alto livello quello andato in scena a Chicago in occasione dell’All Star Game NBA 2020. Dopo una partita estremamente competitiva e dopo un ultimo quarto combattutissimo, ad aggiudicarsi la vittoria è il Team LeBron, che rimonta nel finale e batte il Team Giannis per 157-155. Il premio di MVP, da quest’anno intitolato a Kobe Bryant, viene assegnato a Kawhi Leonard, top scorer del match.

In una partita come sempre ad altissimo punteggio, a chiudere il primo quarto in vantaggio è il team capitanato da LeBron James, che dopo 12′ di gioco è avanti per 53-41. Nel secondo periodo, invece, è la squadra guidata da Giannis Antetokounmpo a prendere il sopravvento: la tripla di Trae Young a fil di sirena fissa il punteggio sull’83-92. A fine terzo parziale è ancora il Team Giannis a comandare per 124-133 e si arriva così all’ultimo e decisivo quarto, che vede una novità rispetto alle precedenti edizioni: non c’è il tradizionale cronometro dei 12 minuti ma c’è un punteggio da raggiungere, ossia 157 (dato dalla somma dei punti della squadra in vantaggio nei primi tre quarti più 24 in onore di Kobe Bryant).

Il nuovo format si rivela vincente, perché nell’ultima frazione di gioco l’intensità difensiva è alta come non mai e si gioca punto a punto con la volontà forte di vincere il match. Il Team LeBron si fa preferire e riesce a rimontare gli 11 punti di svantaggio, fino a chiudere con i conti sul 157-155 grazie a un tiro libero di Anthony Davis. Come detto, a vincere il primo Kobe Bryant MVP Award della storia è Kawhi Leonard, miglior realizzatore della partita con 30 punti. Per LeBron James è il terzo successo in altrettanti incontri da capitano: conquista così 400.000 dollari da donare in beneficenza ad un’associazione per gli studenti di Chicago.

Foto: LaPresse