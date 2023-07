Alla Juventus Giuntoli continua a seguire Hojlund e Beto

Nonostante sia vicino alla Juventus, Cristiano Giuntoli starebbe continuando a seguire Norberto Beto e Rasmus Hojilund.

Cristiano Giuntoli, ormai ex Direttore sportivo del Napoli, sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Tuttavia quest’ultimo continuerebbe a seguire Norberto Beto e Rasmus Hojilund.

Ecco quanto si legge su Tuttosport:

“Comprese quelle cui magari stava pensando mesi fa per il Napoli e che da oggi potrebbe trovarsi a fare per la Juventus. Ad esempio, cercare un centravanti. Giuntoli fin da prima di Natale sapeva che quest’estate si sarebbe scatenato l’assalto a Osimhen da parte delle grandi e ricche d’Europa: e aveva cominciato a studiare come sostituirlo. Passare dal Napoli alla Juventus non cambierà ovviamente i gusti in fatto di giocatori. E così quelli che erano possibili obiettivi del Napoli diventeranno possibili obiettivi della Juventus. Peraltro il principale lo era di già: Rasmus Hojlund, 20 anni compiuti a febbraio, rivelazione danese dell’Atalanta. L’Atalanta lo ha pagato 17 milioni allo Sturm Graz. Con il triplo (51) o poco meno, però, l’affare si potrebbe fare. L’altro nome nel mirino del Napoli è il portoghese Beto dell’Udinese, 10 gol e un assist in 33 presenze nell’ultimo campionato. Più esperto, 25 anni, fisicamente ancora più forte con i suoi 191 centimetri per 88 chili, costa un po’ meno: dovrebbero bastare una trentina di milioni.”

