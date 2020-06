Alla Maturità 2020 c’è anche Manuela Villa: “Farò l’esame a 56 anni, a scuola scappai per paura”

È partita ufficialmente la maturità 2020, che coinvolge 500mila studenti italiani e quest’anno si svolge in una modalità inedita e ridotta a causa della pandemia, con un’unica prova orale e senza i temutissimi scritti. Tra gli scolari, a sorpresa, c’è pure Manuela Villa, che a 56 anni ha deciso di cimentarsi nell’impresa che all’epoca non portò a termine. “Agli esami di maturità 2020 per riprendermi quello che negli anni di fuoco avevo perso”, ha fatto sapere in un messaggio a RTL 102.5: “Sono emozionata come tanti ragazzi, sto vivendo l’ebrezza e la paura come una ragazzina, in una situazione paradossale, ma forte e unica“.

Manuela Villa farà la maturità il 23 giugno

La cantante e opinionista televisiva sosterrà l’esame il 23 giugno. RTL l’ha contattata e la Villa ha scherzato al programma Non Stop News definendosi “una vecchiaccia“: “Meno male che c’è la mascherina, così non mi riconosceranno“. Ha spiegato di aver preparato una tesina che sarà alla base della sua interrogazione: “Se hai studiato esce fuori, che si tratti di un esame scritto oppure orale, noi abbiamo comunque dovuto consegnare un elaborato. L’interrogazione verrà effettuata sull’elaborato“. Manuela è peraltro mamma di un figlio 16enne, Jacopo, che fra qualche anno sosterrà lo stesso esame:

Gli ho detto di studiare adesso che ha 16 anni, se no si ritroverà come me che sto impazzendo dietro ai libri.

Perché Manuela Villa non ha mai sostenuto la maturità

La storia che si cela dietro la scelta di Manuela Villa è curiosa. Non c’entrano problemi burocratici come nel film “Immaturi”, bensì un momento di panico che ai tempi della scuola le impedì di sostenere l’esame orale. La Villa aveva preso un regolare diploma al quarto anno, ma alla maturità scappò prima di completare il suo percorso:

Io mi sono diplomata come montatrice all’Istituto Rossellini di Roma (scuola professionale per la pratica cinematografica, ndr), poi ho fatto il quinto anno per prendere la maturità. Il giorno dell’esame mi sono presentata e la mia professoressa mi diceva ‘entra, entra!’ ma io non sono entrata per paura dell’interrogazione. Mi sono detta che dovevo riprendermi quello che avevo lasciato perché avevo la testa da un’altra parte. Mi sono messa in discussione e questo mi è servito per tanti motivi. Ho tenuto in allenamento la testa e ho imparato cose nuove.