Alla scoperta de Lo Stratega, il tipster partenopeo ricco e vincente

Conosciuto come uno dei programmi radiofonici più scoppiettanti e fonte di ispirazione per meme continui e una comicità trash impossibile da far passare di moda, La Zanzara ha regalato una nuova perla all’interno della puntata di mercoledì 15 novembre. O meglio, ha permesso al nostro Paese di conoscere un personaggio davvero interessante e singolare. Al secolo il 42enne Giuseppe Ciaramella, dai suoi seguaci – tantissimi, in verità, dato che i suoi numeri su tutti i social sono da capogiro, vedere per credere! – è conosciuto invece come Lo Stratega: una fonte di ispirazione per le scommesse sportive, il mago del betting, tipster professionista che ha costruito sulla sua professione un impero.

Chi è Lo Stratega e com’è diventato famoso

Lo Stratega svolge, come si diceva, il lavoro di tipster professionista ed è proprio lui, durante l’intervista, a spiegare le sue attività: “io fino a 4 anni fa lavoravo in un’azienda e facevo gli straordinari, oggi faccio una vita straordinaria grazie alla mia professione. Io ho fatto del mio vizio la mia virtù: sono sempre stato un tipster, mi seguivano tantissime persone pur non avendo i social. Poi anche sui social sono stato bravo a farmi conoscere. La mattina mi sveglio e accompagno le mie bellissime bambine a scuola, poi faccio un po’ di studio e inizio a lavorare, posso farlo anche dal mio cellulare. Sui miei social offro i miei pronostici, gratuiti. E ho affiliazioni con tutti i brand di scommesse”.

Ovviamente non tutto era rose e fiori dal principio. Anzi, anni addietro Lo Stratega ha rischiato di essere egli stesso vittima della ludopatia, il noto disturbo da gioco d’azzardo che ogni anno affligge un numero sempre più alto di persone. Rinato dalle sue ceneri come una fenice redente dopo aver compreso di non poter compromettere la vita sua e degli affetti più cari, Giuseppe trasla in qualcosa di nuovo e diventa un punto di riferimento per il betting legale in Italia, pur avendo sconfitto la smania della puntata a tutti i costi.

“Ho una società, una SRL, tramite cui pago il 56% di tasse. E mi occupo di scommesse solo legali”, puntualizza Lo Stratega delle schedine, ormai diventato famoso a colpi di pronostici e vincite. Non solo sul web ma anche per i media più “tradizionali”. Fioccano le interviste ai giornali, si moltiplicano le presenze in trasmissioni radiofoniche e televisive che gli riconoscono il suo essere un personaggio di competenza, aumentano le collaborazioni con i brand più importanti del settore che investono su di lui. Lo Stratega è ormai una realtà e, vista la sua ascesa, sembra destinato a diventare un protagonista ancora più incisivo nelle meccaniche nostrane.

