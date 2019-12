Alla tradizionale messa dei Reali c’è Elisabetta in rosso e Andrea, il principe degli scandali

Come ogni Natale che si rispetti, c’è per i Reali l’impegno del tradizionale servizio del 25 dicembre. Nel giorno di Natale, tutta la Famiglia Reale inglese si riunisce nella chiesa di Sandringham per la tradizionale messa. La Regina Elisabetta II si è presentata di rosso vestita e ha fatto notizia la presenza del figlio, il principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein. Di altro umore, opposto a quello del principe Andrea, la famiglia Windsor-Middleton. Con una foto pubblicata sulla pagina ufficiale, il principe William e i tre figli George, Charlotte e Louis hanno formato il quadretto familiare perfetto. La Middleton non c’è perché è lei a scattare la foto.

Il principe Andrea a distanza

Il principe Andrea si è unito alla famiglia reale per la tradizionale messa di Natale nella tenuta di Sandringham, ma si è tenuto a distanza dalla Regina madre. Così riportano i media britannici. Il duca di York, da quando ha lasciato gli impegni pubblici da Reale, ha sempre mantenuto un profilo molto basso dopo essersi ritrovato invischiato nello scandalo provocato dall’amicizia con il miliardario americano Jeffrey Epstein, suicidatosi in carcere a New York. Epstein è stato accusato di traffico sessuale di minori e alcune accuse hanno toccato direttamente anche il principe Andrea.

Le gravi accuse

Tra le accuse più gravi quelle di Virginia Robert Giuffre, testimone chiave del processo. Stando al racconto della donna, ci sarebbe stata una violenza sessuale ai suoi danni nel 2001 da parte di Jeffrey Epstein, quando era minorenne. La donna sarebbe stata costretta a rapporti anche con “il principe Andrea duca di York, il figlio della regina Elisabetta”. Elementi che misero in gravissima difficoltà la Famiglia Reale in quei giorni.