Allan, un posto da titolare da riconquistare guardando al suo futuro!

Allan si prenota per una maglia da titolare, in attesa del futuro. Proseguono da mesi i discorsi con la società per rinnovare, l’accordo non è neppure troppo distante, ma anche un’eventuale firma non escluderebbe l’ipotesi cessione a fine stagione

Il Napoli si avvia ad un cambiamento radicale dell’organico che, probabilmente, avrà il suo epilogo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Una delle incognite riguardanti i calciatori che erano nel mirino di altri club o che volevano abbandonare Napoli, riguarda Allan.

Il centrocampista, qualora dovesse rinnovare con il club azzurro, costituirebbe il valore aggiunto in una rosa destinata a ripercorrere un nuovo ciclo per riprendere un cammino ricco di soddisfazioni per la squadra di Aurelio De Laurentiis e, magari come si augurano i tifosi, anche vincente.

Allan ha dimostrato, durante al sua permanenza all’ombra del Vesuvio, tutto il suo valore al punto da essere nei desideri di un prestigioso club europeo: il PSG.

I tifosi non disperano di vedere, anche nella prossima stagione, Allan in maglia azzurra e sperano che il centrocampista trovi finalmente l’accordo per il rinnovo contrattuale con il Napoli.

Fabio Tarantino, su Il Roma -tra gli altri argomenti trattati- spiega l’attuale situazione riguardante le richieste per il forte calciatore brasiliano:

‘’Allan si prenota per una maglia da titolare, in attesa del futuro. Proseguono da mesi i discorsi con la società per rinnovare, l’accordo non è neppure troppo distante, ma anche un’eventuale firma non escluderebbe l’ipotesi cessione a fine stagione. Allan, che un anno fa era ad un passo dal Psg, non ha abbandonato l’idea di provare una nuova esperienza. In Italia ci pensa l’Inter ma anche la Juve, all’esterno le sirene da Parigi sono sempre insistenti. Ma è presto, oggi, per pensare al domani. C’è una partita da affrontare e un nuovo posto (da titolare) da riconquistare’’

Vincenzo Vitiello

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’ex arbitro Boggi querelato dall’AIA: “Contenuti falsi e lesivi”

FOTO – La protesta di Gennaro Montuori: in diretta con le ‘manette’

Elmas, l’ag: “Aveva bisogno di questo gol! Sa dove vuole arrivare…”

Napoli, Insigne: “Il casino post Salisburgo si poteva evitare, colpa di tutti. Ora restiamo uniti”

Napoli, Gattuso firmerà il rinnovo: tutti i dettagli

CONTENUTI EXTRA

Pg Cassazione, riaprire processo Vannini

Scivola e frantuma porta a vetri, muore

Instagram ora segnala i profili che non ti interessano più

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri