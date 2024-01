Allegri: “In Coppa Italia può succedere di tutto come accaduto al Napoli”

Allegri sulla Coppa Italia e l’eliminazione del Napoli

Massimiliano Allegri tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa prima della gara di Coppa Italia contro la Salernitana. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.

Allegri sulla coppa Italia

“In campionato è un percorso diverso, di 38 partite. In Coppa Italia bisogna vedere, basta guardare cosa è successo nelle partite scorse con le eliminazione di Inter e Napoli. In 38 partite vengono fuori i valori, in coppa bisogna fare molta attenzione perché in una partita può succedere di tutto”.

