Allegri: “Vincere col Napoli è importante. Scudetto? Dobbiamo continuare a lavorare”

Allegri sulla lotta Scudetto a Dazn, dopo la vittoria in casa contro il Napoli

“Diciamo che vincere stasera è stato molto importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è un ottimo risultato. Per quanto riguarda sogni e scudetti, credo che noi dobbiamo continuare a lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti della partita perché sbagliamo troppo tecnicamente. Nel primo tempo i ragazzi sono stati bravi, poi nel momento di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico e occasioni loro non ne hanno avute”.

La preoccupa non avere dei cambi in corsa a centrocampo? “No, ho un gruppo di ragazzi che si mettono a disposizione. Rabiot e McKennie hanno fatto un lavoro straordinario, credo potessimo gestire il pallone con più lucidità. Ci possiamo lavorare e possiamo rallentare, non pensare di fare sempre un’azione ogni tre passaggi. Ma su questo ci stiamo lavorando”.

A volte la comunicazione esterna non è uguale a quella interna. Ci sono dei momenti in cui nello spogliatoio lei vuole rendere più consapevole la squadra di questa possibilità? “Non è questione di comunicazione, in quella interna possiamo anche dire che abbiamo l’ambizione e la voglia di vincere lo scudetto, però per arrivare a certi risultati non bisogna pensare a quello che sarà, ma a quello che è oggi. Noi dobbiamo pensare a queste partite, migliorando tecnicamente e facendo dei punti: più ne facciamo, più possiamo rimanere attaccati alla squadra più forte del campionato”. TMW

