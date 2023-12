Allenamento Napoli: Gollini in gruppo, palestra per Kvaratskhelia

La SSC Napoli ha reso noto quanto accaduto durante la seduta di allenamento odierna in attesa del match di Champions League.

La SSC Napoli ha reso nota l’allenamento avvenuto nella giornata di oggi presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Secondo quanto riportato Khvicha Kvaratskhelia ha lavorato soltanto in palestra: il motivo è dovuto ad un leggero stato influenzale. Pierluigi Gollini ha invece svolto la seduta con il resto del gruppo.

Di seguito il report pubblicato sul sito ufficiale del club azzurro:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Braga in programma martedì allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Champions League (ore 21). La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento, torello e lavoro tattico. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che sono stati impegnati rispettivamente in lavoro aerobico e serie di partitine. Gollini si è allenato in gruppo. Kvaratskhelia ha lavorato in palestra per un leggero stato influenzale. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Cajuste.”

