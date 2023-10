Allenamento Napoli, il report della seduta odierna

Alla vigilia della sfida contro il Milan la SSC Napoli ha pubblicato la seduta odierna di allenamento degli azzurri.

Domani sera il Napoli sfiderà il Milan in occasione della decima giornata di campionato ed anche oggi gli azzurri hanno effettuato la seduta di allenamento.

Come di consueto la SSC Napoli ha voluto rendere partecipi di quanto accaduto presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Ecco quanto si legge attraverso i canali social della Società partenopea:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto e seduta tattica. Chiusura di sessione con ancora partitina a campo ridotto.”

https://x.com/sscnapoli/status/1718274775783559295?s=20

Fonte foto: Flickr.com

