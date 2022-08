Allenamento Napoli: lavoro in palestra per Politano ed Ambrosino

La SSC Napoli ha riportato nei dettagli la seduta di allenamento pomeridiana avvenuta a Castel Volturno.

Il Napoli si è allenato pomeriggio a Castel Volturno e la Società ha pubblicato la seduta odierna di allenamento. Dopo il ritorno da Castel di Sangro dunque sono cominciati nuovamente gli allenamenti presso il Konami Training Center in vista dell’inizio del prossimo campionato. Come si evince dal comunicato Matteo Politano e Giuseppe Ambrosino non hanno preso parte alla seduta di gruppo, bensì hanno svolto un lavoro personalizzato in palestra.

Di seguito il comunicato della SSC Napoli circa l’allenamento odierno:

"Dopo il ritiro a Castel di Sangro, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il debutto in campionato al Bentegodi di Verona per la prima giornata di Serie A in programma lunedì 15 agosto alle ore 18.30. In chiusura partita a campo ridotto. Politano e Ambrosino hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Per Costanzo, Ounas e Zedadka lavoro individuale in campo."

