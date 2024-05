Allenamento Napoli, lavoro personalizzato per quattro azzurri

La SSC Napoli ha reso noto quanto accaduto nel corso dell’allenamento mattutino in vista della sfida contro il Lecce.

Questa mattina il Napoli ha effettuato la consueta seduta di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Secondo quanto si legge sul sito ufficiale della Società partenopea quattro giocatori hanno svolto un lavoro personalizzato mentre Pierluigi Gollini è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Di seguito le parole del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce, ultima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona. La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito tecnico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge, Mario Rui, Osimhen e Zielinski hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Gollini si è allenato in gruppo.”

