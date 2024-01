Allenamento Napoli: Oliveira e Meret a parte, torna anche Anguissa

La SSC Napoli ha riportato la seduta mattutina di allenamento in vista della prossima sfida contro l’Hellas Verona.

Mancano pochi giorni alla sfida casalinga del Napoli contro l’Hellas Verona e nel mentre il club azzurro ha ripreso le sedute di allenamento. Dopo un giorno di riposo la squadra di Walter Mazzarri ha ripreso ad allenarsi ieri ed anche oggi la SSC Napoli ha riportato quanto accaduto a Castel Volturno.

Di seguito il comunicato:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 dove ha svolto riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 2 dove è stato impegnato in un lavoro di possesso palla e partitina a campo ridotto. Oliveira e Meret hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Natan ha lavorato parzialmente in gruppo per poi svolgere seduta personalizzata in campo. Anguissa è rientrato dagli impegni con la propria nazionale in Coppa d’Africa e ha svolto parte del lavoro con il gruppo e parte personalizzato in campo.”

