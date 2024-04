Allenamento Napoli, Olivera continua a lavorare a parte

Il terzino del Napoli Mathias Olivera continua ad allenarsi a parte in vista della sfida di campionato contro la Roma.

Il Napoli continua ad allenarsi al Konami Training Center di Castel Volturno e Mathias Olivera prosegue con il lavoro individuale.

A pochi giorni dalla sfida contro la Roma ecco il report dell’odierna mattinata riportato dal club azzurro:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 34esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e lavoro di forza. Di seguito il gruppo ha svolto lavoro di possesso palla e partitina finale. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo.”

