Allenatore Napoli, c’è un retroscena su De Laurentiis e Spalletti

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto un ultimo tentativo per convincere Luciano Spalletti a restare in azzurro.

Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore del Napoli dopo che Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il club. Numerosi i nomi che sarebbero finiti nella sua lista, tuttavia secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il Presidente del Napoli avrebbe fatto un altro tentativo con il tecnico di Certaldo.

Dal quotidiano si legge:

“Il cerchio è lì, pronto a chiudersi attorno al nome di Galtier, il primo francese dell’era De Laurentiis in panchina, il secondo non italiano. Ma Aurelio (ieri a Milano ai funerali di Berlusconi e oggi ospite del ministro dell’Istruzione Valditara) è ancora lì a sfogliare la margherita. Con una consapevolezza: è del tutto inutile immaginare il colpo magico, ovvero convincere Spalletti a tornare sui suoi passi (è ancora sotto contratto, non c’è stata alcuna risoluzione fino a ora). Cosa a cui pure il presidente e il suo braccio operativo, Chiavelli, hanno pensato”.

