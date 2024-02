Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis starebbe già pensando al prossimo allenatore del club partenopeo.

Francesco Calzona è diventato il nuovo allenatore del Napoli solo qualche giorno fa, tuttavia il Presidente Aurelio De Laurentiis starebbe già guardando al futuro.

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” ed ha spiegato la situazione:

“Come viene vista la scelta di Francesco Calzona in ottica futura? Cosa succederà dopo i prossimi quattro mesi? Il Napoli ci sta già lavorando? Sì, Aurelio De Laurentiis sta già pensando all’allenatore della prossima stagione, altrimenti non avrebbe preso un tecnico solo per quattro mesi. La Roma ha fatto lo stesso, che ha messo De Rossi sotto contratto sino a giugno. Ciò non esclude una loro permanenza sulle panchine di Napoli e Roma, ma sono situazioni simili: si è puntato su chi conosce l’ambiente e i giocatori, ma soprattutto su chi propone un modulo offensivo ed ha voglia di mettersi in mostra. Se le cose andranno bene per il Napoli e per la Roma saranno ottime vetrine, tra le migliori possibilità per i due tecnici. Non conosciamo ancora ciò che accadrà, ma De Laurentiis si è voluto giocare questa carta per avere le mani libere ed iniziare a pianificare con il dovuto tempo il Napoli del futuro. Un futuro che potrebbe essere, magari, ancora con Calzona.”

