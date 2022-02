Altobelli: “Osimhen prese il Covid in discoteca, non è decisivo come dicono”

L’ex campione del mondo attacca Victor Osimhen

Alessandro “Spillo” Altobelli, dirigente ed ex calciatore, ha avito parole molto dire nei confronti di Victor Osimhen durante “Il Bello del Calcio”, trasmissione in onda su Canale 8.

Queste le sue parole:

“È uno degli attaccanti meno decisivi in Serie A: ha segnato meno gol, giocando comunque meno, di Vlahovic, Dzeko, Joao Pedro e tanti altri ancora. Poteva fare molto di più, non è stato così decisivo come dicono. Non si è comportato bene neanche fuori dal campo l’anno scorso, quando decise di prendersi il Covid in Nigeria andando in discoteca: è colpa sua se si è contagiato“.

