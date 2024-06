Alvino annuncia una notizia ufficiale di mercato che gli è arrivata dal Napoli

Carlo Alvino è interenuto a Radio Kiss Kiss Napoli annunciando una notizia di mercato sul Napoli e sulla vicenda Di Lorenzo:

Alvino:

“Per il Napoli la sacralità del contratto di Di Lorenzo non va nemmeno messo in discussione. Mi è arrivata l’ufficialità dal Napoli, per il club Di Lorenzo è incedibile e non si muove, ma se dovesse mancare il buon senso il Napoli potrebbe arrivare a mandarlo anche in tribuna o in panchina a lungo tempo. Il Napoli lo valuta 60 milioni di euro”.

