Alvino: “Se stasera il Napoli vince potrà ancora lottare per il quarto posto”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha parlato della situazione degli azzurri.

Alvino ha voluto soffermarsi sul comportamento dei tifosi del Napoli, affermando di non essere per nulla d’accordo con il loro pessimismo. Secondo il giornalista, infatti, il Napoli ha tutte le carte in tavola per lasciarsi alle spalle questo periodo negativo.

“Noto che alcuni tifosi si rassegnano, altri pensano già alla prossima stagione. Secondo me in questa stagione non tutto è perduto. Se oggi il Napoli vincesse contro la Juventus potrebbe ancora essere una delle squadre candidate per Champions e quarto posto. Questo pessimismo non lo comprendo. Se il Napoli ha entusiasmo può andare allo Stadio con più grinta. De Laurentiis percepisce che il Napoli con Gattuso può ancora arrivare al quarto posto; bisogna pensare ora a Napoli-Juventus. Se il Napoli dovesse allontanarsi dal quarto posto a cosa porterebbe cambiare allenatore? Servirebbe più un miracolo. Gattuso sta dimostrando di lottare insieme ai ragazzi per il quarto posto.”