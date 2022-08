Simeone al Napoli, parla Alvino

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Simeone al Napoli? La volontà del giocatore fa la differenza e Simeone non aspetta altro che abbracciare Spalletti e la volontà in maglia azzurra. Suo padre Diego ha consigliato il Napoli al Cholito. Non credo che ci sia la possibilità per il Borussia Dortmund di prenderlo, da domani ogni ora è quella buona per l’arrivo di Simeone l’addio di Petagna al Monza”.

