Alvino: “Stanno facendo di tutto per destabilizzare il Napoli”

Carlo Alvino rilascia delle dichiarazioni su alcune voci che riguardano il Napoli.

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare proprio della squadra partenopea. Egli si concentra su tutte le voci che stanno circolando sul Napoli, commentando così:

“Ogni giorno si ci sono notizie differenti sul contratto di Insigne, sull’ammutinamento, sulle multe e cose del genere. Ma Spalletti e i ragazzi si sono chiusi e non stanno dando peso a nessuna questione. Per alcuni Osimhen è già stato venduto a qualche grande club, ma la verità è che Spalletti e i compagni di squadra non ascoltano per nulla queste voci. Il tentativo di destabilizzare il Napoli è andato a vuoto, l’allenatore sa come non far intaccare la serenità che c’è intorno all’ambiente.”

