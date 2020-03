Alvino:”Mertens valore aggiunto, il Napoli si è ritrovato”

Per il belga un ruolo che va al di fuori del campo

Carlo Alvino collega di Radio Kiss Kiss Napoli e Tv Luna, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal esprimendosi sul rinnovo di Dries Mertens e anche su un futuro ruolo dirigenziale del belga. Ecco le sue dichiarazioni: “Oltre al discorso rinnovo, nell’incontro di ieri si sono gettate le basi per una collaborazione che vada al di là del campo. Credo che Mertens rappresenti un valore da calciatore, ma possa rappresentare anche un punto di riferimento per il futuro nonostante la sua età. Vitotria sul Torino? Il Napoli ha ritrovato la consapevolezza di essere forte sul serio. Ci avviamo ad un finale di stagione in cui il Napoli potrà ancora togliersi qualche soddisfazione, tenendo conto che l’obiettivo resta l’Europa League”.

