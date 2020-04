Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati: “Non voglio spiegare perché”

Da un po’ di tempo non si sente parlare di Ambra Lombardo e Kikò Nalli, la coppia nata al Grande Fratello 2019. Il motivo è ora chiaro: Ambra e Kikò si sono lasciati. La storia tra la ex professoressa del GF, oggi influencer del web e volto del programma La Repubblica delle Donne, e l’hair stylist si è chiusa, pare definitivamente. Lo svelato la stessa Ambra, che ha preferito tenere nascosti i motivi della rottura.

La rivelazione di Ambra Lombardo

“Sì è finita“, ha dichiarato Ambra Lombardo, in un’intervista pubblicata sulle pagine di Di Più, pur senza entrare nei dettagli: “Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio evitare. Al momento non voglio spiegare. Preferisco che lo spieghi lui“. In realtà, per mesi si è parlato di crisi tra i due, dovuta principalmente alla lontananza fisica. A settembre, lui aveva smentito le voci di crisi parlando di “coppia felicissima“, ma l’idillio evidentemente si è successivamente interrotto.

Kikò Nalli è l’ex marito di Tina Cipollari di Uomini e Donne

La storia era nata nella Casa del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Nei mesi successivi, era stata la stessa Tina Cipollari, ex moglie di Kikò, a benedire la loro relazione, per quanto non troppo convinta della sua durata: “Auguro loro serenità. E, se non dovesse funzionare, spero che lui si possa consolare subito“. Il parrucchiere e l’opinionista di Uomini e Donne sono stati sposati per ben tredici anni e hanno avuto tre figli oggi adolescenti, Mattias, Francesco e Gianluca. I rappiti tra i due ex sono splendidi, ma limitati alla semplice amicizia: se Kikò è tornato ufficialmente single, mentre Tina continua la sua relazione con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara, con cui si è parlato addirittura di matrimonio.