Ambrosino dopo Spagna-Italia: “Abbiamo fatto il massimo”

Giuseppe Ambrosino ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Spagna-Italia, conclusasi con una sconfitta per gli azzurri.

L’attaccante di proprietà del Napoli Giuseppe Ambrosino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb dopo la sconfitta dell’Italia contro la Spagna. L’attaccante era tra i giocatori della Nazionale italiana Under20 ed ha tenuto a specificare tutto l’impegno della propria squadra.

Le prime parole di Giuseppe Ambrosino sono per il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

“Devo ringraziare il Presidente De Laurentiis per avere fatto in modo di farmi andare in Nazionale.”

Sull’impegno della Nazionale Under20 in campo:

“Sappiamo che abbiamo fatto il massimo. Il campo non ci ha aiutati, l’ambiente era molto favorevole a loro. È andata così… ma arrivare a giocarsi una finale è bellissimo.”

Ancora, su ciò che hanno dato in campo:

“Credo e spero che si sia notato che noi ci siamo.”

In seguito, sul modello che egli segue:

“Ho ammirato tanto Ibra, che purtroppo non gioca più. Era il mio idolo.”

