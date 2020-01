America Ferrera è incinta, l’attrice di Ugly Betty avrà il suo secondo figlio

Non c’è modo migliore di iniziare il nuovo anno, se non con un annuncio pieno di gioia come quello fatto da America Ferrera su Instagram. L’attrice statunitense ha pubblicato una foto per augurare un buon anno ai suoi fan, un augurio con sorpresa dal momento che la protagonista di una delle serie televisive più note degli Anni Duemila, Ugly Betty, ha annunciato di aspettare un secondo bebè.

L’annuncio della seconda gravidanza

Spulciando il suo profilo Instagram non ci sono foto dalle quali si potesse dedurre la notizia, nulla che facesse pensare ad una nuova dolce attesa e invece, il primo giorno dell’anno ecco che compare questo tenero ritratto familiare che vede America Ferrera con il marito Ryan Piers e il loro piccolo Sebastian. Un bel pancione in bella mostra accarezzato dal piccolo di casa, che a maggio del 2019 ha compiuto un anno; la famigliola circondata da una candida coltre di neve augura così un felice 2020 al popolo di Instagram: “Diamo il benvenuto al bambino n. 2 nel 2020! Buon anno nuovo dal nostro gruppo selvaggio e in crescita”.

America Ferrera protagonista di Superstore

Il secondo bebé per l’attrice e per il regista e attore Ryan Piers, uniti in matrimonio dal 2011, che anche per Sebastian avevano annunciato nella stessa modalità, durante la notte di Capodanno, la gravidanza su Instagram. Una pioggia di commenti vip compare sotto il tenero scatto, tra auguri e stupore per la notizia inaspettata, sono molti a condividere la gioia della ex Ugly Betty, che era riuscita a mantenere il segreto finora. L’attrice, dopo il successo della serie che le ha dato un’immensa notorietà, dal 2015 è una delle protagoniste della serie Superstore andata in onda per la prima volta nel 2015, in cui interpreta Amy Dubanowski, la dipendente attorno a cui ruotano tutte le vicende della serie nella quale si intrecciano le storie di vari personaggi che, nei modi più disparati, ravvivano la giornate del Superstore, da cui il nome della serie.