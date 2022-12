Il Napoli potrebbe affrontare una gara amichevole contro il Lille, nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’ufficialità.

Dopo l’amichevole con il Crystal Palace il Napoli attende il prossimo 17 dicembre, quando affronterà il Villareal allo Stadio Diego Armando Maradona. Dopo tale evento potrebbe esserci un’altra amichevole e l’avversario in questione potrebbe essere il Lille, ex squadra di Victor Osimhen. L’edizione odierna del quotidiano Repubblica afferma che nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’ufficialità in merito alla sfida-.

Ecco quanto si legge: