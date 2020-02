Amici 19, è amore tra Talisa e Javier. Lei: “Sono cotta”, ma lui potrebbe essere ancora fidanzato

Il talent show di Canale 5, ideato da Maria De Filippi, dopo la consueta scuola che ha forgiato i concorrenti delle due squadre, sta per tornare in prima serata. Il serale della 19esima edizione di Amici è ormai alle porte, andrà in onda straordinariamente di venerdì, ma nella lunga convivenza di questi mesi tra alcuni componenti della scuola si è creato un legame davvero speciale. Stiamo parlando di due dei più talentuosi ballerini del talent show di Canale 5, ovvero Talisa Jada Ravagnani e Javier Rojas.

Talis Ravagnani innamorata di Javier

I due si sono trovati a stare l’uno accanto all’altra per lungo tempo, che sia durante le lezioni o le prove delle coreografie, il conoscersi giorno per giorno e il condividere la stessa passione, ha creato una complicità che è chiaramente sotto gli occhi di tutti i loro compagni. Non mentono le immagini diffuse su Real Time dove solitamente vanno in onda alcuni momenti di ciò che accade nel corso delle giornate che vedono impegnati i concorrenti dello show. A solleticare Talisa è una delle sua compagne d’avventura, Gaia, che dice: “Siete lì lì per baciarvi ogni due secondi..il tuo umore però non può dipendere dal suo”. Di contro la ballerina non nega di provare un sentimento nei confronti del piacente ballerino che si è mostrato molto premuroso con lei in questi ultimi giorni, dal momento che ha avuto un problema alla caviglia, e all’amica rivela: “Ti giuro io sono cotta. Vivere con Javier è la cosa più difficile che mi sia capitata in vita mia”.

Javier Rojas è ancora fidanzato?

Un altro video, invece, mostra proprio i due ragazzi piuttosto vicini, così tanto da far scattare un bacio. L’intesa si è trasformata in qualcosa di più e, nonostante Talisa sia in imbarazzo lui sembra affrontare la cosa con la massima disinvoltura. Eppure, spulciando il profilo Instagram di Javier compaiono alcuni scatti inequivocabili, in cui il ballerino si mostra accanto ad una ragazza che, se le foto non inducono in deduzioni affrettate, dovrebbe essere la sua fidanzata. La ragazza dalla fluente chioma rossa, si chiama Solveig Jenselme, ed è una fotografa e videomaker francese con la quale il concorrente di Amici si mostrava affiatato fino a dieci giorni fa. La ballerina confida alla sua amica Martina che Javier le avrebbe confidato di essersi lasciato con la sua ragazza, ma le cose non sembrano essere così chiare e i dubbi assalgono la giovane Talisa. Staremo a vedere, quindi, come si evolverà la storia tra i due concorrenti di Amici, se davvero saranno liberi di vivere un sentimento così inaspettato oppure si è trattato di un fuoco di paglia.