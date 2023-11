UFFICIALE – Amir Rrahmani non convocato per Kosovo-Israele. Ci sarà per l’Empoli

Amir Rrahmani non è stato convocato per Kosovo-Israele. Sarà a disposizione di Garcia per la sfida al Maradona

Notizie calcio – Amir Rrahmani non è stato convocato per il recupero di Kosovo-Israele che era in programma nello stesso giorno della gara contro i toscani.

Quindi il centrale difensivo azzurro sarà a disposizione di Garcia per Napoli-Empoli e si candida per una maglia da titolare nella sfida del Maradona, in programma alle ore 12.30.

