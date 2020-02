Amore sulla neve per Ilary Blasi e Francesco Totti, la coppia è in vacanza a Madonna di Campiglio

Tra le coppie più amate dello show business c’è senza dubbio quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. I due sono sposati da tempo e la loro storia rappresenta uno dei capisaldi della favola moderna, sebbene più vicina all’immaginario di qualche anno fa, che vedeva nel connubio calciatore-velina la coppia perfetta. Adesso in vacanza a Madonna di Campiglio hanno pubblicato uno scatto che li ritrae insieme, rilassati e felici.

La foto insieme sulla neve

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in vacanza con i loro figli Cristian, Chanel e Isabel, e in compagnia di altri amici a Madonna di Campiglio per trascorrere insieme la consueta settimana bianca. Lontano dalla routine quotidiana e dallo stress cittadino, la coppia si è concessa del relax in alta quota e si sta godendo delle giornate di sole nella completa quiete della montagna, dilettandosi tra le piste e pomeriggi nelle caratteristiche baite del posto. A documentare la vacanza ci pensa l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip, che ha pubblicato una foto in cui si trova accanto a suo marito e correda lo scatto semplicemente con due cuori rossi.

Dalla sitcom insieme al desiderio del quarto figlio

Null’altro serve per descrivere il sentimento che ormai da 15 anni la lega all’ex capitano della Roma, idolo indiscusso del calcio italiano e ormai anche personaggio della televisione. I due hanno in cantiere una sitcom che si chiamerà proprio “Casa Totti” nella quale saranno ospitati vari volti dello spettacolo italiano. La sitcom dovrebbe essere ancora in lavorazione, di fatti non è emerso nulla di certo a riguardo, sebbene la notizia relativa a questo nuovo progetto fosse stata diffusa già a settembre dello scorso anno. In una recente intervista rilasciata da Fabio Fazio su Rai2, Ilary Blasi ha invece parlato di un argomento che sta molto a cuore ai fan della coppia, ovvero l’idea di avere un quarto figlio, ma al momento l’ex letterina non sembra sentire ragioni: “Francesco dice tante cose, ma alla fine decido io”.