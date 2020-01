Anadolu Efes Istanbul-Olimpia Milano in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Eurolega basket 2020

Viaggio in Turchia per la prima delle due partite del doppio turno di Eurolega dell’Olimpia Milano, impegnata contro la squadra finalista della scorsa edizione, l’Anadolu Efes Istanbul di coach Ergin Ataman. Dopo quella di oggi, tra due giorni ci sarà la sfida a Tel Aviv contro il Maccabi, per un’accoppiata davvero dura da affrontare in così poco tempo.

La formazione di Ettore Messina si introduce nella tana di Shane Larkin, il Sinan Erdem Dome, in cui l’anno scorso, con altra direzione tecnica, struttura e via dicendo, l’Olimpia mancò l’ultima possibilità di andare ai quarti di finale, nella giornata conclusiva della scorsa stagione regolare. Stavolta la storia è ben diversa: ci si trova a metà stagione, con la squadra di casa al comando (in coppia con il Real Madrid) a quota 15 vittorie e 3 sconfitte, mentre Milano ha un record di 10-8 ed è sesta. Curiosamente, due delle perse dei turchi sono arrivate proprio in casa, nella prima giornata contro il Barcellona e nella quindicesima contro il CSKA Mosca. Due le assenze per l’Olimpia, quelle di Riccardo Moraschini e Jeff Brooks, entrambi vittime di infortuni.

Il match tra Anadolu Efes Istanbul e Olimpia A|X Armani Exchange Milano si terrà quest’oggi alle ore 18:30. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROLEGA 2019-2020

MARTEDI’ 14 GENNAIO

Ore 18:30 Olimpia A|X Armani Exchange Milano

Credit: Ciamillo