Ancelotti: “Per lo Scudetto c’è anche il Napoli, l’assenza di Osimhen sarà pesante”

Ancelotti sulla corsa Scudetto

L’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, dove ha espresso il suo parere in merito alla corsa Scudetto. Ecco quanto dichiarato:

“Sorpreso dalle difficoltà della Juve? Sì. Non è squadra da alti e bassi, il suo specifico è la continuità, non la bellezza. Periodo brutto, ma la crisi di risultati è fisiologica, la Juve è entrata nella stagione del rinnovamento, dopo tanti anni di successi. Per lo scudetto la corsa è a tre, non escludo il Napoli, anche se la perdita di Osimhen è grave. Spalletti sta facendo un grande lavoro. Aurelio ogni tanto lo sento. In amicizia”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lazio, Spalletti potrà contare su Insigne. Tre i dubbi di formazione

Insigne: “Diego per noi ha fatto tanto, è un giorno triste per i napoletani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: record di vittime in Corea del Sud, previste nuove misure