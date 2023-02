O Globo – Ancelotti può lasciare il Real: favorito per guidare la Nazionale brasiliana.

Secondo il quotidiano, Carlo Ancelotti sarebbe stato scelto per guidare la Nazionale brasiliana e questo comporterebbe l’addio anticipato al Real Madrid. La Federcalcio si è detta disposta ad attendere fino a giugno l’allenatore, che è ancora in cerca di una risposta, ma ancora più importante, è impegnato con la seconda parte del campionato con il Real Madrid. Tuttavia, in caso di risposta positiva, lascerebbe il club con una stagione d’anticipo. In più c’è da sottolineare l’ottimo rapporto che l’allenatore ha con alcuni nazionali e con quelli che attualmente allena come Rodrygo, Vinicius ed Eder Militao.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cassano: “Capolavoro Spalletti, Napoli la squadra più bella d’Europa”

Cruciani: “Gli italiani sono antijuventini, troppo odio e malafede”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ndrangheta, catturato a Bali il latitante Strangio