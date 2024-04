La Gazzetta dello Sport – Anche Anguissa e Lobotka in bilico: sarà rivoluzione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul centrocampo del Napoli. Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di perdere colpi, quindi sarà totale rivoluzione in squadra, anche i big a rischio: “L’estate si avvicina e con essa il momento della rivoluzione azzurra. Almeno cinque colpi, per cambiare faccia e pelle a una squadra con sembra aver perso anima e coraggio. Dendoncker e Traorè non verranno riscattati. Cajuste ha deluso le aspettative ed è già pronto a rifare la valigia, qualora arrivasse un’offerta. Così, in attesa di capire quale sarà il futuro di Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, due dei pilastri dell’anno dello scudetto e anche loro travolti dalla stagione del fallimento”.

