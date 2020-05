Anche Jennifer Aniston mette like a Fedez e Leone su Instagram, l’unico italiano seguito dalla star

Sui social network può davvero succedere di tutto, ma ormai una delle cose che continua a stupire il popolo del web è l’interesse che Jennifer Aniston continua a mostrare nei confronti di foto e video pubblicati da Fedez, tanto da posizionarsi nelle nuove tendenze di Twitter. La diva americana, infatti, nella giornata di ieri ha messo un nuovo like su Instagram ad un simpatico video che ha come protagonisti il rapper milanese e suo figlio Leone. Ovviamente la vicenda ha scatenato il web e anche la gelosia di Chiara Ferragni. Ma, cosa ancor più curiosa, Fedez risulta essere l’unico italiano ad essere seguito dall’attrice di Hollywood.

Nuovo like per Fedez da Jennifer Aniston

Nuovo video e anche nuovo like, ecco che Fedez colpisce ancora il cuore di Jennifer Aniston. L’ultimo siparietto insieme al figlio Leone, in cui sono intenti a fare le stesse mosse, sembra aver catturato l’attenzione della diva che, come già era successo in passato, non ha esitato a mostrare il suo apprezzamento. L’accaduto è schizzato tra le tendenze twitter dove si susseguono commenti di ogni tipo che esaltano la bellezza della star e ironizzano sul fatto che il rapper si pavoneggi di questi inaspettati, quanto graditissimi like. Ovviamente la notizia è stata comunicata nell’immediato a Chiara Ferragni, che sin dalle prime occasioni in cui la diva ha fatto capolino, non è riuscita a nascondere la sua gelosia, ovviamente in modo scherzoso.

Jennifer Aniston non segue altri italiani

Curioso il fatto che Jennifer Aniston abbia deciso di seguire proprio Fedez e, magari, non la sua consorte che per il suo ruolo da web influencer è conosciuta in ogni angolo del mondo. Inoltre, fatto ancora più singolare, l’ex giudice di X Factor è l’unico italiano che compare nella lista dei seguiti dalla diva. Non è dato sapere il perché di questa simpatia, ma quando sul finire di marzo Fedez ha ricevuto la notifica che lo informava del suo nuovo follower, la notizia non poteva che esplodere sui social: “Buongiorno così: Jennifer Aniston che mette like al mio ultimo post e inizia a seguirmi… ADORO!” scriveva entusiasta il rapper. Il video che aveva solleticato l’attenzione della star aveva in sottofondo la sigla di Friends e mostrava i Ferragnez alle prese con la quarantena. Da quando la Aniston è approdata su Instagram, solamente qualche mese fa, facendo impallidire i suoi colleghi già attivi da diverso tempo sul social nertwork, conquistando like e follower a profusione, si è divertita a cimentarsi con video, foto e anche interazioni che, stando alla felicità dei diretti interessati, generano un certo scalpore.