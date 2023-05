Ancora in bilico il futuro di Spalletti, De Laurentiis contatta Benitez

De Laurentiis in contatto con Benitez, possibile ritorno con l’addio di Spalletti

Il futuro di Spalletti sulla panchina del Napoli è ancora in forte dubbio, De Laurentiis ha esercitato la clausola per il rinnovo di un altro anno ma il mister non sembra convinto della sua permanenza. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il presidente sarebbe in contatto anche con Rafa Benitez per un suo eventuale ritorno sulla panchina azzurra. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

“I contatti con Rafa Benitez ci sono da tempo e il tecnico spagnolo conosce bene ambiente e ambizioni, oltre a stimare parecchio Spalletti e il suo lavoro. Considerando che parliamo di uno che la Champions l’ha già vinta, in linea con le ambizioni di un presidente che dovrà essere convincente con la piazza per cambiare il tecnico dello scudetto”.

