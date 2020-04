“Andie Macdowell al parco viola il lockdown”: investita dalle critiche, l’attrice lascia Twitter

Andie Macdowell ha disattivato il suo account twitter dopo la pioggia di polemiche che le si sono abbattute addosso in seguito alla pubblicazione di alcune foto attraverso le quali era stata accusata di avere violato il lockdown imposto negli Stati Uniti. Il New York Post ha pubblicato le foto dell’attrice di Quattro matrimoni e un funerale (o di qualcuno che le assomiglia molto) mentre aggira il divieto di ingresso del Debs Parc di Los Angeles e si intrufola all’interno approfittando del piccolo spazio lasciato aperto da un cancello. Con lei ci sono le figlie Margaret e Rainey Qualley, e il cane Ava Gardner.

L’attrice nega di essere la donna in foto

Investita dalle polemiche, l’attrice ha negato di essere la donna ritratta in foto, spiegando che le figlie si troverebbero nel Montana, cosa che dimostrerebbe lo scambio di persona. “Le mie due ragazze sono nel Montana. Non sono a Los Angeles” ha spiegato su Twitter, tentando di dimostrare l’errore. Ma quando i tabloid hanno confermato che le donne in foto sarebbero proprio l’attrice 62enne e le sue figlie (più il cane), la Macdowell ha fatto il pieno di polemiche e ha disattivato il suo profilo Twitter. Risulta ancora attivo e perfettamente funzionante, invece, l’account Instagram dell’attrice.

I gestori del parco invitano Andie Macdowell

Le foto dell’attrice presumibilmente beccata nell’intento di violare il lockdown non hanno scatenato solo critiche. I gestori del parco di Los Angeles nei pressi del quale Andie Macdowell e le figlie sarebbero state fotografate hanno fatto sapere che avrebbero volentieri ospitato l’attrice e la sua famiglia una volta che la quarantena sarà terminata e che si potrà tornare a circolare come un tempo: “La signora MacDowell e le sue figlie saranno le benvenute al momento della riapertura”. Riapertura per la quale a Los Angeles non esiste ancora una data.