Andrea Damante e Claudia Coppola allo scoperto, primo video di coppia: chi è la fidanzata del Dama

Andrea Damante e Claudia Coppola non si nascondono più. Dopo le recenti paparazzate che hanno svelato l’esistenza della loro relazione, il deejay ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato per la prima volta un video in cui è accanto a Claudia. Si tratta di un breve filmato che è a tutti a tutti gli effetti un’ufficializzazione e che li mostra insieme in auto, in viaggio verso Courmayeur. Dunque, dopo alcuni flirt mai del tutto confermati e una breve frequentazione con la corteggiatrice di Uomini e Donne Viviana Vizzini, la giovane milanese è la prima fidanzata del Dama dopo la fine della tanto chiacchierata storia con Giulia De Lellis.

Chi è Claudia Coppola

Poche le informazioni disponibili al momento sulla ragazza al fianco di Damante. Il suo nome completo è Claudia Margherita Coppola e sappiamo che è nata a Milano il 29 settembre. Iscritta presso l’Università Bocconi di Milano dal 2017, lavora come modella e indossatrice. Anche Andrea ormai vive nel capoluogo lombardo, dove si è trasferito lasciando la sua Verona.

L’avvistamento di Claudia e Andrea

Era inizio dicembre, quando Claudia Coppola e Andrea Damante venivano visti insieme per la prima volta, sotto l’occhio attento dei paparazzi del settimanale Chi. La coppia era stata fotografata nel corso di una cena romantica in un noto locale meneghino, il Dry, dopo essere stati insieme a un concerto di Coez. Baci appassionati ed effusioni romantiche avevano svelato lo sbocciare della passione. Per il deejay il passato con Giulia De Lellis (oggi fidanzata con Andrea Iannone) è ormai alle spalle. Pare che i due siano peraltro in rapporti civili, nonostante lei abbia raccontato per filo e per segno i tradimenti che avrebbe subito da Damante nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)”.