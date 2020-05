Andrea Damante e Giulia De Lellis si separano, è finita la quarantena insieme

Il 4 maggio 2020 è un giorno di nuovi inizi per tutti, una giornata di nuove partenze con dei cambiamenti inevitabili che andranno a scombussolare quegli equilibri venutisi a creare in queste settimane di lockdown. Ed ecco che, quindi, alcune coppie che hanno trascorso la quarantena insieme sono costrette a separarsi. Tra i fidanzati che dovranno salutarsi e che, però, non hanno patito la lontananza nel corso di questi mesi, ci sono anche Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Andrea Damante lascia Roma

La coppia più amata dei social sarà costretta a separarsi, come dimostra anche una foto in bianco e nero pubblicata dal deejay veronese dove abbraccia dolcemente l’influencer e sotto lo scatto scrive: “Last Day”. L’ultimo giorno insieme, quindi, per i due fidanzatini che hanno ripreso in mano i cocci della loro storia d’amore andata in frantumi circa due anni fa. Un momento di malinconia che Andrea Damante ha voluto condividere con i suoi fan, ma è proprio lui a comunicare il motivo di questa separazione: in una story su Instagram, al volante della sua auto spiega, infatti, che dovrà tornare a Milano per questioni di lavoro.

La quarantena insieme

In effetti il loro riavvicinamento è stato piuttosto recente, risale agli inizi di marzo, momento in cui hanno deciso di trascorrere i giorni di isolamento forzato l’uno accanto all’altra. Dopo svariate voci su un loro ritorno di fiamma, le foto del settimanale Chi hanno confermato quello che i fan dei Damellis aspettavano da molto tempo. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati ad essere una coppia. La convivenza ha permesso ad entrambi di riflettere sul loro rapporto e darsi l’opportunità di rimettere insieme ciò che di bello ed intenso c’era stato fino a quel momento nella loro storia d’amore. Una prova a tutti gli effetti per testare il loro sentimento, con cui dovranno fare i conti anche adesso che saranno lontani.