Andrea Damante e il video con Claudia Coppola: “Il 22 dicembre ho incontrato un angelo”

“22 dicembre 2019. I met an angel” scrive Andrea Damante su Instagram pubblicando un video di pochi istanti in cui compare la studentessa Claudia Coppola, sua ultima fidanzata. L’”angelo” conosciuto il 22 dicembre scorso non è uno di quelli resi popolari da Victoria’s Secret, ma potrebbe serenamente rappresentare la categoria, tanta è la bellezza. Bellezza che sembrerebbe aver travolto l’ex tronista di “Uomini e Donne”, spingendolo a sbilanciarsi come non accadeva da tempo. Damante non è solito condividere le sue conquiste sui social, piattaforma che utilizza quotidianamente. Il fatto di avere voluto ufficializzare, e datare addirittura, la relazione con Claudia dimostra che, almeno nelle intenzioni, il veronese fa sul serio.

Chi è Claudia Coppola

Claudia, bellezza straordinaria a parte, non rientra nei canoni di popolarità minuziosamente osservati dalle ex fidanzate lampo di Andrea (Viviana Vizzini e l’ex Madre Natura Sara Croce, tanto per citarne qualcuna). Intanto – sorpresa! – non usa Instagram per lavoro. Il suo profilo è blindato, vi accedono meno di 1000 follower accuratamente selezionati dalla ragazza. E pare non essere in cerca di popolarità, anzi: preferisce non comparire nei contenuti multimediali che il fidanzato posta sul suo profilo, rifuggendo la fotocamera ogni volta che il telefono prova a inquadrarla. Nata il 29 settembre 1998 a Milano, lavora come modella e risulta iscritta all’università Bocconi dal 2017.

Il primo incontro con Claudia a Milano

Andrea Damante data l’inizio della relazione con Claudia al 22 dicembre ma le prime foto dei due insieme risalgono a qualche settimana prima. Il 10 dicembre il settimanale Chi pubblicò il primo servizio fotografico che documentava la relazione tra l’ex tronista e la studentessa. Un romantico incontro in un locale alla moda di Milano e la foto di un bacio che non ha lasciato spazio a fraintendimenti.