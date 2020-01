Andrea Damante esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata Claudia Coppola

Dopo mesi in cui si vociferava su possibili storie del deejay veronese, finalmente sembra che Andrea Damante abbia trovato la sua isola felice e sia tornato di nuovo a credere nell’amore. Dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, il 29enne ha incontrato la sua nuova fiamma.

Quest’estate le cronache rosa pullulavano di presunti flirt attribuiti all’ex concorrente del Grande Fratello Vip, tra scatti rubati e atteggiamenti equivoci con personaggi come Sara Croce, Paola Di Benedetto e altre modelle e influencer, nessuna è stata davvero in grado di fare breccia nel suo cuore. Andrea Damante non ha mai nascosto di aver sofferto per la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis, ma adesso, stando alle ultime foto pubblicate su Instagram sembra proprio che sia la volta giusta, quella per ricominciare a vivere pienamente un sentimento.

Le foto alle Bahamas con Claudia Coppola

L’ex tronista ha pubblicato sul suo profilo Instagram due scatti insieme alla modella Claudia Coppola. I due ridono, complici e divertiti, mentre risalgono dal mare dopo aver fatto un bagno rigenerante nelle acque delle Bahamas, dove si sono concessi un momento di relax per staccare dalla routine quotidiana. Nessuna dedica o parola di troppo, semplicemente due scatti piuttosto eloquenti dove le loro mani intrecciate l’una nell’altra non fanno altro che confermare il flirt. Andrea Damante e Claudia Coppola si sono conosciuti con molta probabilità a Milano, il primo incontro sarebbe avvenuto grazie ad amici comuni e da quel momento è scoccata la cosiddetta scintilla. Lei è una modella, classe 1998, ed era stata già beccata con il bel veronese lo scorso dicembre, quando erano stati avvistati a cena in un locale milanese. Se si considera il fatto che, per i precedenti flirt, l’ex tronista non aveva mai pubblicato nulla che potesse far presagire l’inizio di una storia d’amore, adesso la questione sembra ben diversa e decisamente più seria.