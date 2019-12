Andrea Damante suona ‘Dedicato a te’, i fan pensano a una dedica a Giulia De Lellis: il chiarimento

Incredibilmente, i “Damellis” fanno ancora parlare a quasi due anni dalla loro rottura. Tra i follower di Andrea Damante è scoppiato un piccolo caso, quando il deejay ex tronista di Uomini e Donne è apparso su Instagram in un video pubblicato dall’amico Donato Tommasi: vediamo quest’ultimo cantare “Dedicato a te”, il grande successo del gruppo Le Vibrazione, con il Dama che lo accompagna alla chitarra. Molti hanno pizzicato Andrea cogliendo in quella scelta musicale una possibile dedica alla ex Giulia De Lellis (per il celebre verso scritto da Francesco Sarcina “Sei immensamente Giulia“), benché oggi lui si sia legato a un’altra ragazza di nome Claudia.

L’intervento del cugino Angelo Fasciana

La curiosità si è accesa inevitabilmente nei fan: Damante sta ancora pensando alla De Lellis, come del resto lasciava intendere lui stesso solo qualche mese fa? A fare chiarezza è intervenuto, a margine del post con la canzone, Angelo Fasciana, cugino di Damante : “Leggo un sacco di ca***te. Spezzo una lancia in favore di mio cugino. Andrea suona questa canzone con la chitarra da quando ha 14 anni! Forse uno dei primi pezzi che ha imparato”. Dunque, la De Lellis non c’entrerebbe nulla in questo caso. Fasciana è noto al pubblico per essere stato protagonista della terza stagione di Riccanza. Siciliano di Caltanissetta, è primo cugino di Damante (la madre di quest’ultimo è sorella del padre di Angelo) e viene da una famiglia molto agiata.

Andrea Damante legato a Claudia Coppola

Coincidenze a parte, Giulia De Lellis ormai appartiene al passato di Damante. Se lei si è legata ad Andrea Iannone, con cui fa coppia fissa da diversi mesi, anche l’ex gieffino ha trovato una nuova compagna. Proprio qualche giorno prima di Natale ha ufficializzato con un video Instagram la relazione con Claudia Coppola, giovane studentessa milanese.