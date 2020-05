Andrea Denver e l’amicizia con Madonna: “Ci scriviamo spesso è una gran bella persona”

Tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’è stato sicuramente Andrea Denver. Il modello che da anni vive in America, è stato una vera e propria scoperta per il pubblico italiano, per la sua sensibilità, la sua genuinità, oltre che ovviamente per la sua indiscutibile bellezza. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di incontrare grandi star dello showbiz, con cui ha stretto anche delle amicizie importanti. Tra i tanti nomi spicca quello di Madonna, di questa conoscenza il modello ne parla in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Come è nata l’amicizia con Madonna

La pop star, che ha dichiarato di aver contratto il Covid-19 quando era in tour a Parigi, qualche anno fa avrebbe notato Denver tramite i social network e folgorata dalla sua prestanza fisica, non esitò ad intrattenere qualche conversazione con lui, finché non gli chiese di prendere parte ad un suo video. A raccontare i dettagli di questa amicizia è proprio il modello, durante l’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Ricordo che una mattina, mentre ero impegnato in uno shooting fotografico, il mio cellulare cominciò a ricevere notifiche a raffica. Madonna aveva pubblicato una mia foto sul suo promo Instagram, lasciando un commento eloquente sui miei addominali, quattro emoticon a forma di cuore e, addirittura, un tag. Da quel momento iniziò a seguirmi. Un’emozione indescrivibile quando, dopo due settimane, mi contattò privatamente chiedendomi di partecipare al suo video “Bitch i’m Madonna”.

Un concerto di Madonna in Italia

Dal quel momento è nata una vera e propria corrispondenza tra i due, tanto da scriversi piuttosto assiduamente, oltre agli incontri casuali avvenuti durante eventi mondani. In quelle occasioni, racconta l’ex gieffino, hanno immaginato anche un ritorno sui palchi italiani di una delle più grandi artiste nella storia della musica pop: “Ci siamo visti a qualche evento, ci messaggiamo frequentemente. È una gran bella persona. Mi piace molto il legame e il modo con cui vive la famiglia. Più volte abbiamo parlato di quanto sarebbe bello se venisse organizzato un suo concerto all’Arena di Verona. Sarebbe uno spettacolo unico.”