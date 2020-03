Andrea Iannone: “Anno difficile, ho misurato chi è rimasto e chi non ha esitato ad allontanarsi”

Andrea Iannone è intervenuto su Instagram per fare il punto degli ultimi, complicati mesi. Dopo le accuse di doping, il pilota è stato costretta a rimettere ordine nel suo privato e oggi ringrazia quanti hanno deciso di stargli accanto, evidenziando al contempo le scelte di chi ha deciso di allontanarsi da lui. “NON SONO ARRABBIATO. Siamo ciò che siamo in grado di sopportare” scrive il pilota di Aprilia:

Confesso che questo non è certo un momento facile: insieme alle vicende che tutto il Paese sta vivendo e sopportando il 2020 mi ha presentato tanti cambiamenti e situazioni difficili da affrontare. Non ho visto il cambiamento come un limite ma un’opportunità, per osservare e misurare, se stessi e gli altri. Oggi non sono arrabbiato, anzi, mi sento felice. Per voi: ricevo migliaia di messaggi ogni giorno. Gente che mi sostiene.

Andrea Iannone e coloro che si sono allontanati

Andrea fa sapere di avere fatto ordine nella sua vita, cercando di separare gli affetti reali da quelli di facciata: “In quest’ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”. Poi conclude: “Affrontare il cambiamento non fa paura sapendo che siamo insieme. Affrontare tutto questo non fa paura a chi sa che ne uscirà a testa alta, comunque vada. Il mio vuole essere un messaggio anche per tutti voi: amate la vostra routine e chi ne fa parte, perché è su di loro che potrete costruire il vostro impero. Il mio consiglio? Iniziate!”.

Finita la storia con Giulia De Lellis

Tra coloro che, per vari motivi non ancora chiariti, non fanno più parte della vita del pilota c’è Giulia De Lellis. La relazione tra il campione e l’influencer romana sembrava importante ma si è interrotta da qualche settimana. A confermare la rottura è stata l’ex compagna di Andrea Damante, poi seguita dallo stesso Iannone. Nessuno dei due ha specificato le ragioni della separazione.