Andrea Iannone contro Giulia De Lellis: “Non so dove sia, starà scrivendo un libro”

Se prima restava qualche dubbio, ora sembra esserci la certezza. Giulia De Lellis e Andrea Iannone non stanno più insieme, a giudicare delle due vite separate che stanno trascorrendo. L’influencer si trova a Pomezia, a casa con la sua famiglia, mentre il campione è rimasto a Lugano. Negli scorsi giorni, durante una diretta Instagram con i fan, Giulia De Lellis aveva lasciato intendere apertamente che tra lei e Iannone ci fosse aria di crisi.“A buon intenditor poche parole…”, aveva detto invitando i fan a leggere tra le righe. A conferma, ora spunta la diretta social di lui che, chiacchierando con Max Biagi, ha ammesso di non avere più notizie di Giulia. “E basta con queste domande ragazzi! – ha sbottato il pilota – Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!”.

Andrea Iannone non parla di Giulia De Lellis

Una risposta infastidita, quella di Andrea Iannone, che ha messo a tacere le domande dei fan sulla sua fidanzata. Lui sembra non sapere più nulla di lei e non si risparmia una frecciatina sul suo libro, “Le corna stanno bene su tutto”. Che Giulia stia scrivendo un nuovo capitolo? Certo è che Andrea Iannone vuole apparire in tutto e per tutto single. Quando in chat una fan scrive che passerebbe la quarantena con lui, Max Biagi scherza: “Ti ho trovato la fidanzata”, lui sta al gioco: “Peccato che siamo lontani”. A Pomezia, intanto, Giulia De Lellis annuncia ai suoi fan che per la giornata non ci saranno dirette. Meglio evitare domande scomode, forse.

Giulia De Lellis conferma la crisi con il pilota

Appena pochi giorni prima, su una diretta Instagram, l’influencer aveva confermato che tra i due ci fosse una crisi. “Per quanto riguardo Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione”, raccontava, spiegando che si trattava di un “momento delicato”. Non solo la rottura con il pilota. Il settimanale Chi aveva anche ipotizzato un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Andrea Damante. Nessuna conferma da parte dell’ex gieffina, che però ha comunicato: non appena sarà finita l’emergenza coronavirus tornerà a Milano.