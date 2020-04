Andrea Iannone dopo la rottura con De Lellis: “L’ultimo periodo è stato difficile, ora sono felice”

Non ci sono più dubbi, ormai, sul fatto che tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone la storia si sia conclusa, sebbene i motivi che hanno scatenato la crisi non sono mai stati resi noti esplicitamente da nessuno dei due. Eppure, per la prima volta, il campione di MotoGp ha rivelato, rispondendo alle domande dei suoi fan, di aver attraversato un momento difficile dopo il quale, però, ha ritrovato la forza necessaria per andare avanti.

Andrea Iannone si confida con i fan

L’ex fidanzato di Giulia De Lellis, solitamente riservato, si è confidato a cuore aperto rispondendo alle domande postegli su Instagram e ha parlato degli ultimi mesi che gli hanno portato non poche sofferenze. Sul finire dello scorso anno, infatti, a dicembre, era risultato positivo al test antidoping, risultato che è stato poi riconfermato dalle analisi ripetute a distanza di un mese, motivo per cui è stato squalificato per 18 mesi dalle gare. Alle questioni lavorative si sono aggiunte quelle sentimentali. La fine della storia con l’influencer è stata un fulmine a ciel sereno, almeno per i fan che non si aspettavano una rottura così improvvisa, ma a quanto pare il campione sembra aver trovato una sua stabilità:

Il vero cambiamento che ho realizzato è la conquista del mio equilibrio. L’ultimo periodo è stato difficile, ma adesso sono felice perché ho capito la strada giusta per me. Senza sofferenza non si arriva alla vera maturazione. Poche volte mi sono sentito bene come in questo momento. Ho lavorato tanto su me stesso e avevo bisogno che certe cose capitassero. All’Andrea di ieri direi di non perdere la forza di rialzarsi e di riprovare. C’è sempre un motivo per cui vale la pena lottare. Se vuoi il sole, sii solare.

Giulia De Lellis è tornata con Andrea Damante

Contro ogni aspettativa la crisi con Andrea Iannone è sfociata in un ritorno di fiamma tra i Damellis. I due, attualmente, stanno trascorrendo questo periodo di isolamento insieme, a Roma. La loro love story è stata sempre oggetto di curiosità da parte di coloro affezionati ad una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Dopo una iniziale resistenza a mostrarsi insieme, dopo settimane di trepidazione da parte delle fan, ecco comparire un primo video che, di fatto, ufficializza definitivamente la loro convivenza.