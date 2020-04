Andrea Iannone e le ex De Lellis e Belén: “Difficile starmi accanto se non si ha maturità”

Sono caustiche, pur senza mai scadere nel cattivo gusto, le dichiarazioni di Andrea Iannone a proposito delle sue due ex fidanzate famose, Giulia De Lellis e Belén Rodriguez. Intervistato dal settimanale Oggi, il pilota commenta la separazione dalle due specificando che i tempi lo avrebbero spinto a fare una serie di riflessioni generali circa l’importanza di alcuni legami. Non prova rancore Andrea, nei confronti di nessuna delle due. Sono state donne importanti, ma adesso che il pilota vive un momento tanto delicato a sostenerlo non ci sono né Giulia né Belén:

Io ho il cuore puro. Per poter giudicare bisogna conoscere le cose. Sono fedele a me stesso, non mi metto certo ora a fare dichiarazioni su quello che è accaduto. Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità. Nella buona e nella cattiva sorte? Si dice così.

La tempesta arrivata con la squalifica

Andrea sta vivendo un momento professionalmente molto delicato. Squalificato per 18 mesi perché risultato positivo al Dostranolone – ma i suoi legali sono riusciti a dimostrare l’intossicazione alimentare – il pilota dovrà stare fermo in attesa del ricorso in appello al TAS (Tribunale Arbitrale dello sport). Questi mesi hanno lasciato ad Andrea una certezza: “Che tutto può cambiare in un secondo. Che il valore delle persone che ti stanno a fianco lo misuri solo quando non è semplice starti accanto. Oggi le priorità sono la mia famiglia e la mia moto”. Ma Andrea resta sereno, sicuro che la giustizia farà il suo corso: “Ho fiducia nella giustizia. Sono tranquillo, perché le persone innocenti non possono che esserlo”.

Il presunto flirt con Andrea Iannone

Andrea non parla mai del flirt che gli è stato recentemente attribuito con Cristina Buccino, altra bellissima della televisione italiana. Nessuno dei due ha smentito la simpatia presumibilmente in corso, pur avendo specificato l’influencer di trovarsi a Milano e non in Svizzera dove risiede Andrea. Se la relazione tra i due dovesse essere confermata, Iannone tornerebbe di nuovo protagonista della cronaca rosa.